पहली की गलतियों से सबक लेते हुए सरकार कोरोना की तीसरी लहर की करे तैयारी : राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी कोविड-19 पर इस श्वेत पत्र का उद्देश्य सरकार पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि देश को संक्रमण की तीसरी लहर के लिए तैयार करने में मदद करना है। पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर का प्रबंधन विनाशकारी था, और हमने इसके पीछे के कारणों को इंगित करने का प्रयास किया है। मैं यहां तक कहूंगा कि कोविड की तीसरी लहर के बाद भी लहरें हो सकती हैं क्योंकि वायरस उत्परिवर्तित हो रहा है।

