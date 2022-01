Taliban: तालिबान ने फिर की क्रूरता, आग के हवाले कर दिया म्यूजिशियन का वाद्ययंत्र

Taliban: अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण करने के बाद भी वहां तालिबान की क्रूरता बंद नहीं हो रही है। अफगानिस्तान की जनता में अपनी दहशत बनाये रखने के लिए तालिबान आम नागरिकों के अधिकारों के रौंदने के काम करता है। तालिबान के फरमान अफगानिस्तान के अमन चैन में बाधा पैदा कर रहे है। तालिबान जिन चीजों को अपनी इस्लामिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं मानता उसमें संगीत भी शामिल है। अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को पीड़ा पहुंचाना है। देश में तालिबान ने एक म्यूजिशियन के सामने ही उसके वाद्ययंत्र को आग में जला दिया।

खबरों के अनुसार, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपने वाद्ययंत्र को आग में जलता देख म्यूजिशियन के चेहरे पर मायूस साफ दिख रही है। हालांकि, तालिबान हंसते और मजाक बनाते दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए सीनियर पत्रकार अब्दुल हक ओमेरी ने लिखा है, “तालिबान म्यूजिशियन के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जला रहे हैं और स्थानीय म्यूजिशियन रो रहा है। यह घटना अफगानिस्तान के जजई अरूब जिले के पख्तिया प्रांत की है।”

Video : Taliban burn musician's musical instrument as local musicians weeps. This incident happened in #ZazaiArub District #Paktia Province #Afghanistan . pic.twitter.com/zzCp0POeKl

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) January 15, 2022