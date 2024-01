Team India : मोहाली की ठंड में इंडियन टीम की हालत हुई खराब, BCCI ने वीडियो जारी कर दिया अपडेट

Indian Team in Mohali : भारत बनाम अफगानिस्तान पहला टी20 मैच (India vs Afghanistan 1st T20 match) मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले गुरुवार सुबह बीसीसीआई (BCCI) ने इंडियन टीम का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें प्रैक्टिस सेशन के दौरान सभी खिलाड़ियों को ठंड से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं।

बीसीसीआई (BCCI) की ओर से साझा किया गया वीडियो रात के समय का है। इसमें सभी खिलाड़ी मोहाली के ठंड को लेकर अपने अनुभवों को बता रहे हैं। ठंड में खेलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वीडियो के शुरुआत में अक्षर पटेल ने सपोर्ट स्टाफ के सदस्य से पूछा, ”भाऊ, देखना कितना डिग्री (तापमान) है?’ सपोर्ट स्टाफ को कहते सुना जा सकता है कि 12 डिग्री है तो अक्षर ने बोला- लग तो छह डिग्री लग रहा है।

Jacket 🧥 ON

Warmers ON

Gloves 🧤 ON #TeamIndia have a funny take on their “chilling” ❄️🥶 training session in Mohali. #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/rWeodTeDr2

— BCCI (@BCCI) January 11, 2024