Tesla Cybertruck अमेरिका के नवनिवार्चित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले में हुआ शामिल!, देखें वीडियो

नई दिल्ली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और एलन मस्क (Elon Musk) ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में एक मजबूत टीम बनाई थी। जिसमें मस्क ने रिपब्लिकन उम्मीदवार के व्हाइट हाउस (White House) में दूसरी बार पहुंचने का समर्थन किया था और अब जब ट्रंप अगले अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो उनके आधिकारिक काफिले में जल्द ही टेस्ला साइबरट्रक (Tesla Cybertruck) के रूप में एक आश्चर्यजनक वाहन शामिल हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन हाल ही में टेक्सास में ट्रंप के काफिले के हिस्से के रूप में एक टेस्ला साइबरट्रक (Tesla Cybertruck) देखा गया। जिसने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है।

Cybertruck in the motorcade on Starbase 🚀🇺🇸 pic.twitter.com/8u6ZtZeJW1

— Margo Martin (@margomartin) November 19, 2024