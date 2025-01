Trump Hotel Blast : ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के बाहर खड़ी एक टेस्ला साइबर ट्रक में जोरदार धमाका, एलन मस्क बोले- धमाके से ट्रक का कोई संबंध नहीं

लास वेगास। अमेरिका के लास वेगास (Las Vegas) शहर में 2 जनवरी को ट्रम्प इंटरनेशनल होटल (Trump International Hotel) के बाहर खड़ी एक टेस्ला साइबर ट्रक में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। इस घटना में ट्रक के अंदर बैठ एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं। वही, इस घटना के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को आतंकवादी हमला बताते हुए कहा कि इस धमाके से टेस्ला साइबर ट्रक (Tesla Cybertruck) का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सिलसिलेवार पोस्ट में दावा किया कि ट्रक के कारण धमाका नहीं हुआ, बल्कि ट्रक ने धमाके को फैलने से रोक दिया जिसके चलते जान-माल का नुकसान कम हुआ।

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.

Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV

— Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025