Test Rankings Update: टेस्ट रैंकिंग में जो रूट की बादशाहत हुई खत्म; युवा खिलाड़ी ने पछाड़ा

Test Rankings Update: दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज के रूप में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट की बादशाहत खत्म हो गयी है। रूट की जगह अब उनके ही टीम के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने ले ली है। ब्रूक ताजा टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भी रैंकिंग में छलांग लगाई है।

पिछले सप्ताह वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आठवें टेस्ट शतक की बदौलत हैरी ब्रूक ने जो रूट को पछाड़कर शीर्ष टेस्ट बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है। इंग्लैंड के दाएं हाथ के ब्रूक ने अब रैंकिंग सूची में टॉप पर मौजूद अपने अधिक अनुभवी साथी रूट पर केवल एक अंक की मामूली बढ़त बना ली है। ब्रूक के कुल 898 रेटिंग अंक के साथ नंबर-1 पोजीशन और जो रूट 897 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बता दें कि रूट इस साल जुलाई में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को पछाड़कर नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज बनें थे।

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड नंबर-6 से एक स्थान ऊपर चढ़कर नंबर-5 पर पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा तीन स्थान ऊपर चढ़कर नंबर-7 पर काबिज हो गए हैं। मार्नस लाबुशेन तीन स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। डेरिल मिशेल, ऋषभ पंत और स्टीव स्मिथ को तीन-तीन स्थान का नुकसान हुआ है। तीनों क्रमशः 8वें, 9वें और 11वें स्थान पर हैं।

