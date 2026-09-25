  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. चुनाव आयोग का अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए…आरोपों के बीच बोले उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान

चुनाव आयोग का अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए…आरोपों के बीच बोले उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान

एनडीए में शामिल दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एसआइआर से संबंधित विवाद पर जनता में काफी उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। विषय को एड्रेस करने की जरूरत है। कंफ्यूजन दूर करने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दल के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस आज मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन की है। इन सबके बीच एनडीए में शामिल चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाह ने इस मामले में चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठा दी है।

पढ़ें :- इलेक्शन कमीशन का पूरा का पूरा भेद खुल गया, इतना घटिया काम कभी लोकतंत्र में नहीं हुआ होगा: अखिलेश यादव

एनडीए में शामिल दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एसआइआर से संबंधित विवाद पर जनता में काफी उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। विषय को एड्रेस करने की जरूरत है। कंफ्यूजन दूर करने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए।

पढ़ें :- CJP बोली- 'CEC ज्ञानेश कुमार 48 घंटे के अंदर दें इस्तीफा...', नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन

वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि, अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है कि वो अपने पक्ष मे अपनी बातों को मजबूती से रखें। विपक्ष क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि विपक्ष का काम राजनीति करना है। चुनाव आयोग को जनता का विश्वास बना रहे क्योंकि अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही जनता का संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है ऐसे में चुनाव आयोग अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए। ताकि जनता के मन में कोई संदेह न आए।

दरअसल, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद देशभर में हंगामा मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। इन आरोपों के बीच देश का सियासी पारा काफी बढ़ गया। विपक्षी दल अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी का इस्तीफा मांग रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चुनाव आयोग का अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए...आरोपों के बीच बोले उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान

चुनाव आयोग का अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए...आरोपों के बीच...

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस ने दिल्ल-यूपी समेत देशभर में किया प्रदर्शन: पटना-चंडीगढ़ में वॉटर कैनन का इस्तेमाल

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस ने दिल्ल-यूपी समेत देशभर...

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सकों को लिखा पत्र, बोले- मरीजों के पर्चे पर दवाओं के नाम हिंदी में लिखें, स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति बढ़ेगा भरोसा

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सकों को लिखा पत्र, बोले- मरीजों के...

यूपी के उत्पादों, सप्लाई चेन व उद्यमियों पर दुनिया को भरोसा : सीएम योगी

यूपी के उत्पादों, सप्लाई चेन व उद्यमियों पर दुनिया को भरोसा :...

यूपी में अब कट्टा उद्योग की जगह डिफेंस कॉरिडोर और वाहन चोरी की जगह वाहन का हो रहा है निर्माण : अमित शाह

यूपी में अब कट्टा उद्योग की जगह डिफेंस कॉरिडोर और वाहन चोरी...

गुजरात के जूनागढ़ में 6 साल की बच्ची पर तेंदुए ने किया ​हमला: CCTV सामने आने के बाद बढ़ी दहशत

गुजरात के जूनागढ़ में 6 साल की बच्ची पर तेंदुए ने किया...