गुजरात के जूनागढ़ में 6 साल की बच्ची पर तेंदुए ने किया ​हमला: CCTV सामने आने के बाद बढ़ी दहशत

Viral-Video: गुजरात के जूनागढ़ जिले में तेंदुए के हमले ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। मेंडार्दा तालुका के डेडकियाल गांव में बुधवार रात एक 6 साल की बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया। हमले के बाद उसकी तलाश की गई और बाद में खेत के पास उसका शव मिला। घटना का CCTV फुटेज शुक्रवार को सामने आने के बाद इलाके में डर और बढ़ गया है।

अचानक सामने आया तेंदुआ, बच्ची को खींच ले गया

जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने परिवार के साथ खेत से जुड़े इलाके में थी। इसी दौरान तेंदुआ अचानक वहां पहुंचा और बच्ची को अपने साथ ले गया। परिजनों और ग्रामीणों ने काफी तलाश की, जिसके बाद बच्ची का शव खेत में मिला। घटना के बाद आसपास के गांवों में भी वन्यजीव की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ गई है। सामने आए CCTV फुटेज में तेंदुए की गतिविधि कैद हुई है।

तेंदुए की तलाश में वन विभाग का अभियान

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गिर पश्चिम के DFO प्रशांत तोमर के मुताबिक तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरे लगाए गए हैं और उसकी तलाश में निगरानी व गश्त जारी है। हालांकि अलग-अलग रिपोर्टों में लगाए गए पिंजरों की संख्या 8 और 10 बताई गई है।

वन विभाग ने ग्रामीणों से रात के समय विशेष सावधानी बरतने और तेंदुए की गतिविधि की जानकारी मिलने पर सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल वन विभाग का अभियान तेंदुए को पकड़ने और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने पर केंद्रित है।