सिक्किम में भारी बारिश के बीच भूस्खलन, रिंबी में 30 से ज्यादा घर प्रभावित

ग्यालशिंग: सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में भारी बारिश के बीच रिंबी गांव में देर रात बड़ा भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से अचानक बड़ी मात्रा में मलबा नीचे की ओर आया और आबादी वाले हिस्से में फैल गया। हादसे के बाद इलाके में रहने वाले लोगों के बीच डर का माहौल है। इस घटना में 30 से ज्यादा मकान प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि 20 से ज्यादा घर और सरकारी क्वार्टर बह गए। राहत की बात है कि अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं है।

सरकारी क्वार्टर भी मलबे की चपेट में

भूस्खलन से सिर्फ निजी मकानों को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि बिजली विभाग के सरकारी आवास भी प्रभावित हुए हैं। कुछ जगहों पर मलबा घरों और दूसरी संपत्तियों तक पहुंच गया। लगातार बारिश के कारण आसपास के दूसरे हिस्सों में भी खतरा बना हुआ है। रिंबी में पहले से ही बारिश और भूस्खलन को लेकर चिंता बनी हुई थी। हालात बिगड़ने के बाद कुछ परिवारों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। स्थानीय स्तर पर प्रभावित इलाकों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

घटना के बाद प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। अधिकारियों की टीमें प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही हैं और जहां रास्तों पर मलबा जमा हुआ है, वहां आवाजाही बहाल करने का काम किया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते नए भूस्खलन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है।सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रिंबी की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील भी की है।

मौसम खराब रहने की वजह से फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और भूस्खलन वाले इलाकों में संपर्क व्यवस्था को बनाए रखना है। अधिकारियों की नजर हालात पर लगातार बनी हुई है।