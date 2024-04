Surya Grahan Today : आज साल के पहले सूर्य ग्रहण पर धरती पर छा जाएगा अंधेरा; जानें भारत में कहां देख पाएंगे लोग

First Solar Eclipse of the year 2024 today : आज सोमवार 8 अप्रैल को साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जोकि 50 वर्षों बाद सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण होगा, यह सूर्य ग्रहण करीब 5 घंटे और 25 मिनट तक चलेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसके चलते कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा।