Sanjiv Goenka Angry on KL Rahul: शर्मनाक हार के बाद केएल राहुल पर भड़के LSG के मालिक; सारेआम लगा दी फटकार

Sanjiv Goenka Angry on KL Rahul: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को मिली शर्मनाक हार के बाद लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के लिए प्लेऑफ में पहुंचने राह बहुत मुश्किल हो गयी है। इस मैच में एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए थे, जिसके बाद दूसरी पारी में एसआरएच ने 10वें ओवर में ही बिना कोई विकेट खोये लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। वहीं, एसआरएच के खिलाफ हार के बाद एलएसजी के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) और टीम के माल‍िक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) के बीच का एक वीडियो चर्चा में हैं।

दरअसल, वायरल वीडियो में एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka), टीम के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) पर बुरी तरह से भड़के हुए नजर आए। जिसके बाद क्रिकेट फैन्स ने गोएनका के इस रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि, गोयनका के इस रवैये के सामने एलएसजी के कप्तान केएल राहुल एकदम असहाय दिखे। वहीं, कमेंटेटर भी यह कहने से नहीं चूके कि इस तरह की बातचीत ड्रेस‍िंग रूम के अंदर बंद कमरे में होनी चाहिए। अब गोयनका-राहुल के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

How an Entrepreneur can be so hard man it’s a match or a game where you win or lose it’s really a painful experience for #KLRahul pic.twitter.com/bm6yVTu301

