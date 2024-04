Viral Video: लड़की अचानक रेलवे स्टेशन पर करने लगी बेली डांस, देखने वालों के उड़े होश

Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक महिला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्टेशन के बाहर बेली डांस करती दिख रही है। वह व्यस्त स्टेशन के बाहर अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही है, जिससे आसपास चल रहे लोगों का रास्ता स्पष्ट रूप से अवरुद्ध हो रहा है। यह वीडियो वायरल हो गया है और प्रदर्शन में शामिल महिला की व्यापक आलोचना हो रही है।

वायरल वीडियो में, एक महिला को, जो शायद एक स्व-निर्मित रील स्टार है, पीले रंग की पोशाक में नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। वह अपने बेली डांसिंग मूव्स का प्रदर्शन कर रही है, जबकि स्टेशन के बाहर व्यस्त फुटपाथ पर राहगीर उसके प्रदर्शन को देख रहे हैं। उनमें से कुछ को घटनास्थल से जाने से पहले उनके प्रदर्शन का एक हिस्सा देखने का इंतजार करते देखा जा सकता है।

वीडियो में आगे, उसे वीडियो के लिए नृत्य करने के लिए अपने आस-पास एक बड़ी जगह पर कब्जा करते हुए, वहां पैदल चलने वालों का रास्ता रोकते हुए देखा जा सकता है। फिर वह हरे रंग की शर्ट पहने एक आदमी के पास रुकती है, जो कैमरे पर देखकर बस मुस्कुरा देता है।

— मुंबई Matters™ (@mumbaimatterz) April 11, 2024