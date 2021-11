बाइक राइडिंग करते समय महान स्पिनर का हुआ एक्सीडेंट, 15 मिनट तक घसीटते रह गया पूर्व खिलाड़ी

नई दिल्ली। ऑस्‍ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न(Shane Warn) का बाइक राइडिंग करते समय एक्सीडेंट हो गया है और बुरी तरह घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार हो रहा है। कंगारु देश के स्थानीय अखबार के एक रिपोर्ट के अनुसार, एक्सीडेंट होने के बाद वार्न करीब 15 मिनट तक घसीटते गए। एक्सीडेंट जिस समय हुआ, उस समय वार्न का बेटा जैक्सन भी उनके साथ था और वह उन्हें भी चोटें आई है।

एक्‍सीडेंट(Accident) के बाद वॉर्न ने कहा कि उन्हें चोटें आई हैं और बहुत दर्द भी है। उन्होंने कहा कि उन्‍हें डर था कि कहीं उनका पैर या फिर हिप न टूट गए हो, इसलिए वह अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दिग्गज लेग स्पिनर(Leg Spinar) ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वह आठ दिसंबर से गाबा में इंग्लैंड के साथ शुरू होने वाली एशेज सीरीज के कमेंट्री करते नजर आएंगे।

Shane Warne has been left ‘battered and bruised’ after having an accident while riding his motorbike on Sunday.

