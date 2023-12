56 इंच के कवच की खामियों को उजागर करने वाला युवक बीजेपी एमपी का था मेहमान : सांसद दानिश अली

नई दिल्ली। बसपा (BSP) ने निष्कासित अमरोहा लोकसभा सीट (Amroha Lok Sabha seat) से सांसद कुवंर दानिश अली (MP Kunwar Danish Ali) ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि 21 साल पहले उसी दिन (13 दिसंबर) संसद पर हुए हमले की दिल दहला देने वाली याद दिलाते हुए, एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा सांसदों के क्षेत्र में कूद गया। उल्लंघन से सांसदों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसने 56 इंच के कवच की खामियों को उजागर कर दिया है। वह आदमी बीजेपी एमपी मेहमान था।

In a chilling reminder to the Parliament attack 21 years back on the same day (Dec 13), a man jumped from visitors’ gallery into Lok Sabha MPs area. The breach could’ve put lives of MPs in danger. It has exposed chinks in the 56inch armour. The man was a guest of @BJP4India MP. pic.twitter.com/qhPX4C4Dia

— Kunwar Danish Ali (@KDanishAli) December 13, 2023