गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या: राष्ट्रपति ने कहा-सैनिकों की बहादुरी पर हम सभी देशवासियों को गर्व है The President Said On The Eve Of Republic Day All Our Countrymen Are Proud Of The Bravery Patriotism And Sacrifice Of Our Soldiers