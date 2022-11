Twitter के मालिक को यूजर ने दी गाली,तो एलन मस्क ने दिया रिप्लाई इतना कीमत ठीक रहेगी न...

नई दिल्ली । दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk ) ट्विटर खरीदने के बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान को शामिल करने को कहा जा रहा है। जैसे ही एलन मस्क ने पेड ब्लू टिक का इशारा किया, सोशल मीडिया पर जमकर इसका विरोध शुरू हो गया है। हाल ही में एक लेखक Stephen King ने पेड ब्लू टिक को लेकर गाली तक दे डाली, जिसके बाद एलन मस्क ने लेखक के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा 8 डॉलर के बारे में क्या ख्याल है?

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022