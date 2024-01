जापान के करिश्मे से दुनिया हैरान, जलते विमान से 379 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

जापान। नए साल 2024 के पहले दिन सुनामी और भूकंप जैसी आपदाओं को भी मात देकर उठ खड़े होने वाले जापान ने एक बार फिर से मंगलवार को जलते विमान से 379 लोगों को सुरक्षित निकालकर दुनिया को हैरान कर दिया है। बता दें कि जापान में मंगलवार को एक विमान में लैंडिंग के वक्त भीषण आग लग गई और विमान में 379 लोग सवार थे। करिश्मे वाली बात यह है कि भीषण आग के बाद भी सभी 379 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 367 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले जापान एयरलाइंस का विमान एक कोस्ट गार्ड प्लेन से टकरा गया था। इस टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और देखते ही देखते प्लेन जलकर राख हो गया।

All of the 379 passengers and crew on board the Japan Airlines aircraft have been evacuated.

Sky News Reported#Japan #Japon #Tokyo pic.twitter.com/Ieb51XBDYq

— The Pakistan Frontier (@PakFrontier) January 2, 2024