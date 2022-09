यूपी में प्रतिपक्ष बेरोजगार, ऐसा बयान देकर योगी सरकार ने अहंकारी सोच व गैर-जिम्मेदाराना रवैये को किया उजागर : मायावती

बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Former UP Chief Minister Mayawati) ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) का यूपी विधानसभा मानसून सत्र (UP Vidhan Sabha Monsoon Session) से पहले यह दावा कि प्रतिपक्ष यहां बेरोजगार है। यह सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) की अहंकारी सोच व गैर-जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है।