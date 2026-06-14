Video : 'ये सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो...' राम मंदिर दान विवाद पर बोले पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार

Ram Mandir Donation Controversy : अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब भाजपा के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। राम मंदिर ट्रस्ट में दान के पैसे की कथित हेराफेरी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी जो ये जितने हैं चोर हैं।

विनय कटियार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “जांच हो रही है। गंभीर मामला है। ये हल्का-फुल्का मामला नहीं नहीं है। इस पर (राम मंदिर) बलिदान हुए हैं लोग…. हमारे और कल्याण सिंह जैसे लोग जेल गए हैं। कल्याण सिंह लोग इस्तीफा दिए। तब जाकर मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ। और ये जितने इस समय हैं सब चोर हैं। इनकी छुट्टी करो।” उन्होंने आगे कहा, “इनकी छुट्टी विनय कटियार कर देंगे कल…”

कटियार से जब पूछा गया कि क्या आप राम मंदिर जाएंगे? इस पर भाजपा नेता ने कहा, ” हम पक्का जाएंगे… ये जितने भी हैं सब भागेंगे। कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसो तक ये भाग जाएंगे या जेल जाएंगे।” एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा, “कितने साल का घोटाला है क्या घोटाला है। ये सब कल मालूम हो जाएगा। जब डंडा चलेगा तो सब मालूम हो जाएगा।”