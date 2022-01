Punjab Election 2022: पंजाब के सीएम बने थॉर, विधानसभा चुनाव से पहले जारी है एक दूसरे पर वीडियो वार

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव(Punjab Election 2022) से पहले सभी पार्टिया एक दूसरे पर वीडियो वार कर रही हैं। इसकी सबसे पहले शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी लेकिन अब सभी पार्टिया इसे अपना चुनावी हथियार बना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक नया वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एंट्री थॉर के रूप में कराई है। इस वीडियो में चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू सहित अन्य नेता दिख रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि थॉर के रूप में जैसे ही चन्नी(Charanjeet Channi) की एंट्री होता है वैसे ही वह किरदार अपने दुश्मनों से कहता है कि अब नहीं बचोगे तुम लोग, कहां गए केजरीवाल और मोदी। इसके बाद हथियारों के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ लोग प्रतिक्रिया देने लगे।

We will do whatever it takes to redeem our beloved state from the clutches of evil forces working against the interest of Punjab and its people. #CongressHiAyegi pic.twitter.com/6lVxqkN4VC

— Punjab Congress (@INCPunjab) January 24, 2022