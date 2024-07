OnePlus Nord 4 के साथ भारत में लॉन्च होंगे तीन और डिवाइस; कंपनी ने किया कंफर्म

OnePlus Summer Launch Event: वनप्लस का समर लॉन्च इवेंट 16 जुलाई को मिलान (इटली) में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में कंपनी नवीनतम मिड-रेंज डिवाइस वनप्लस नॉर्ड 4 को पेश करने वाली है। वहीं, अब वनप्लस इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये वनप्लस नॉर्ड 4 के तीन अन्य प्रॉडक्ट्स को लॉन्च करने की पुष्टि की है।

वनप्लस इंडिया के एक्स पोस्ट के मुताबिक, समर लॉन्च इवेंट में वनप्लस नॉर्ड 4 के अलावा वनप्लस वॉच 2आर, नॉर्ड बड्स 3 प्रो और वनप्लस पैड 2 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन कंपनी ने नए प्रॉडक्ट्स के स्पेसिफिकेशन्स या डिजाइन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। हालाँकि, कंपनी ने पुष्टि की है कि वनप्लस नॉर्ड 4 में फुल यूनीबॉडी मेटैलिक बॉडी होगी।

Our metal band lineup: #OnePlusNord4, #OnePlusPad2, #OnePlusNordBudsPro3, and last but not least, #OnePlusWatch2R. Debuting July 16.

