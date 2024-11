How to make body lotion at home:रुखी बेजान स्किन से छुटकारा पाने के लिए घर में ऐसे बनाएं एलोवेरा बॉडी लोशन

How to make body lotion at home: सर्दियों में चेहरा ही नहीं बल्कि हाथ पैर में भी ड्राईनेस की वजह से स्किन बेजान और रुखी नजर आने लगती है। जिसकी वजह से कुछ लोगो के हाथ पैर की स्किन फटने लगती है। खूबसूरत दिखने के लिए स्किन ग्लोईंग और चिकनी स्किन बहुत जरुरी है।

आज हम आपको स्किन को सॉफ्ट और चिकना बनाने के लिए नेचुरल बॉडी लोशन बनाने का तरीका बताने जा रहे है। जिससे इस्तेमाल से स्किन सॉफ्ट तो होगी ही साथ में स्किन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। घर में केमिकल फ्री बॉडी लोशन बनाने के लिए एलोवेरा की पत्तियों से निकला हुआ एक कटोरी जेल, एक कप नारियल तेल, एक कप बादाम तेल और लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदों की जरुरत होगी।

बॉडी लोशन बनाने के लिए ताजा एलोवेरा की पत्ती को धोकर साफ कर लें। अब ऊपर का कांटेदार छिलका हटाकर चम्मच की मदद से जेल निकाल लें। फिर टिशू पेपर की मदद से एक्सट्रा पानी निकाल लें। अब जेल को ब्लेंड कर लें। अब एलोवेरा जेल में बादाम तेल और नारियल तेल को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।

आप ब्लेंड भी कर सकते है। इसके बाद लोशन की हल्की मक्खन जैसी कंसिस्टेंसी हो जाए तो इसमें लेवेंडर और लोबान तेल मिला लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एयर टाइट कंटेनर में इसे पैक कर लें। बॉडी लोशन तैयार है। इसे आप पंद्रह से बीस दिनों तक स्टोर करके रख सकते है। नहाने के तुंरत बाद इस बॉडी लोशन को पूरे शरीर पर लगा सकती है।