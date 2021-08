Tokyo Paralympics: भारत की झोली में खूब बरसे मेडल, गोल्ड, रजत के साथ आए कांस्य पदक

Tokyo Paralympics: टोक्यो पैरालांपिक में भारत की झोली में खूब मेडल आए हैं। अवनि लेखरा (avani lekhra) ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक (gold medal) जीता है। महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा एसएच-1 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) में भारत (India) को यह पहला गोल्ड मिला है। वहीं, पुरूषों की एफ-56 डिस्कस थ्रो की स्पर्धा में भारत को रजत पदक (silver medal) मिला है।

#ParaShooting

A great start for #TeamIndia as @AvaniLekhara qualifies to the final with 7th position & a score of 621.7 in 10m AR Standing SH1 Qualification

She will compete in the final at 7:30 am (IST) today. Do send in your #Cheer4India messages#Praise4Para#Paralympics pic.twitter.com/30RBHfQeQH

— SAI Media (@Media_SAI) August 30, 2021