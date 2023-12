Tourist’s deadly stunt video: टूरिस्ट का जानलेवा स्टंट, वीडियो देख गुस्से से तमतमाए लोग

Tourist’s deadly stunt video: गोवा से अक्सर खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं. यूं तो गोवा अपनी शानदार नाइटलाइफ़ और बीच के लिए जाना जाता है, जहां स्वादिष्ट समुद्री भोजन और अद्भुत संस्कृति को देखने दूर-दूर से पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन हाल ही में गोवा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक शख्स अपने बच्चों को एसयूवी (SUV) की छत पर सुलाकर सड़क पर बड़े मजे से गाड़ी दौड़ाते हुए नजर आ रहा है.

इस कुछ ही सेकंड की वायरल क्लिप ने सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा रखा है. ये मामला गोवा के पारा कोकोनट ट्री रोड का बताया जा रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, चलती हुई SUV की छत पर दो बच्चियां सोती हुई नजर आ रही हैं. बावजूद इसके ड्राइवर धड़ल्ले से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा है.

वीडियो में पीछे से आ रहा एक बाइक सवार कार ड्राइवर से कुछ कहता सुनाई दे रहा है. वीडियो में बाइक सवार कार ड्राइवर से कहता है कि, आप बच्चों को कार के ऊपर सुला रहे हैं. बाइककर की बात पर ड्राइवर कहता है कि, नहीं नहीं. मुझे बस आगे एक टर्न लेने दीजिए. वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग भड़क रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए अपना गुस्सा उतार रहे हैं.

#Shocking– Tourist let his kids sleep on the roof of SUV on Parra coconut tree road! pic.twitter.com/boeFt2vRdo

— In Goa 24×7 (@InGoa24x7) December 27, 2023