दुखद: इंडस्ट्री ने खोया दिग्गज सितारा, 28 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Zack Knight passed away: फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन (stand-up comedian) एक्टर और लेखक जैक नाइट (Zack Knight ) का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि उनके परिवार ने की, जिन्होंने उसी के बारे में एक बयान जारी किया। नाइट की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

आपको बता दें, कॉमेडियन कई बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े थे। नाइट को नेटफ्लिक्स की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कर्कश कॉमेडी बिग माउथ से लेकर एबीसी के लोकप्रिय शो ब्लैक-ईश (show black-ish) तक कई हिट शो लिखने के लिए जाना जाता था। नाइट के सबसे हालिया काम में नई मयूर श्रृंखला बस्ट डाउन में सह-निर्माण, कार्यकारी निर्माण और अभिनीत शामिल थे।

Jak Knight was a hysterical and honest comedian. We will miss him tremendously. pic.twitter.com/F1dQEjT5GV

— comedycentral (@ComedyCentral) July 15, 2022