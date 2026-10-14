दीपावली-छठ पर घर जाना हुआ आसान, 16 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रयागराज होकर चलेगी नई दिल्ली-पटना वंदे भारत

नई दिल्ली। दीपावली और छठ जैसे महापर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बहुत ही राहत भरी घोषणा की है। उत्तर रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली और पटना के बीच आरक्षित वंदे भारत त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है।

कब से कब तक चलेगी

बता दें कि भारतीय रेलवे की यह वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक यात्रियों को सफर का अतिरिक्त विकल्प देनेवाली है। ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली-पटना स्पेशल वंदे भारत की शुरुआती यात्राएं 16 और 18 अक्टूबर को होंगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 02251 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 17 और 19 अक्टूबर को चलेगी। इसके अलावा यह ट्रेन 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी।

ट्रेन की खासियत

आपको बता दें कि यह 16 कोच वाली पूरी तरह आरक्षित ट्रेन है। इन दोनों ट्रेनों में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही यह ट्रेन 13 घंटे में 998 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

प्रयागराज में पांच मिनट का ठहराव

यह ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे रवाना होगी। दोपहर 3:45 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और पांच मिनट बाद पटना के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन पटना से सुबह 10 बजे खुलेगी, दोपहर 3:35 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी, 3:40 बजे आगे रवाना होगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी। नई दिल्ली और पटना के बीच यह ट्रेन अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेगी।

क्यों लिया गया फैसला

दीपावली और छठ जैसे महापर्व पर दिल्ली से पटना और पूर्वांचल रूट की नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग और “नो रूम” की समस्या को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। इस ट्रेन के प्रयागराज होकर गुजरने से उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी बहुत सहूलियत मिलेगी।

ध्यान दें:

अलग-अलग रिपोर्टों में कुछ विवरण थोड़े भिन्न भी बताए गए हैं। इसलिए बुकिंग से पहले अपनी तारीख, समय और ठहराव की पुष्टि IRCTC या NTES ऐप से कर लें।