Twitter के मालिक Elon Musk की नए अवतार में फोटो हुई वायरल , कॉस्टयूम की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Elon Musk : दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk ) ट्विटर खरीदने के बाद मंगलवार को एक नए अवतार में दिखे हैं। इस दौरान उन्होंने ब्लैक टीशर्ट के ऊपर एक लेदर कॉस्टयूम पहन रखा था। एलन मस्क (Elon Musk ) ने इस आउटफिट में अपनी मां के साथ फोटो शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनका यह गेटअप हैलोवीन (Halloween) के लिए है। मस्क की इस फोटो को अब तक 3.4 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। वहीं, 21 हजार लोगों ने पोस्ट को रीट्वीट किया है और 14.7 हजार लोगों ने पोस्ट पर कमेंट किया है।

Halloween with my Mom pic.twitter.com/xOAgNeeiNN

टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक मस्क का यह अवतार ऐसे समय में दिखा है। जब ट्विटर खरीदने के बाद ब्लू टिक यूजर से पैसे वसूलने और ट्विटर से करीब 2000 लोगों को नौकरी से निकालने की बात चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एलन मस्क (Elon Musk ) नए अवतार में अमेरिका (America) के न्यूयॉर्क सिटी (New York City) में फेमस मॉडल हेइडी क्लुम की हैलोविन पार्टी (Halloween Party) में पहुंचे थे। इससे पहले वह मां के साथ ट्विटर ऑफिस से निकलते दिखे थे। Just Jared की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क का यह कॉस्टयूम करीब 6 लाख रुपए ($7,500) की है। हालांकि, मस्क के इस गेटअप को लेकर ज्यादातर यूजर्स कंफ्यूज दिखे।

And @brookewall who tied you into your costume 💪👻🎃 https://t.co/zZZMdREXzu

— Maye Musk (@mayemusk) November 1, 2022