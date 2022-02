Social Media : ‘अखंड भारत’ की मांग तेज, लोग बोले- रूस के नक्शे कदम को फॉलो करे सरकार

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) दुनिया की बगैर परवाह किए यूक्रेन की धरती पर हमला बोल दिया है। पश्चिमी देशों की ओर से प्रतिबंधों की झड़ी और निंदा के बावजूद रूस अपने कदम पर अडिग है। अब सोशल मीडिया (Social Media) पर भारत में रूस के इस कदम को दोहराने की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग मांग कर हैं कि जैसे रूस अखंड सोवियत रूस (Akhand Soviet Russia) बनने जा रहा है वैसे ही हमे अखंड भारत (Akhand Bharat) चाहिए। लोगों का अखंड भारत (Akhand Bharat) से मतलब अक्साई चीन और पीओके को लेकर है।

रूसी सैनिकों और यूक्रेनियों के बीच आज तीसरे दिन भी युद्ध जारी है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद टस से मस नहीं हुए हैं। कई देशों जिनमें जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका रूस पर भारी प्रतिबंध लगा चुके हैं और कई बार धमकी भी दे चुके हैं लेकिन रूस अपने कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है।

अब जहां पुतिन यूक्रेन को फिर से पाने के लिए जोर लगा रहे हैं। उसी तरह भारत में भी अब अखंड भारत की मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में लोग कह रहे हैं कि हमे भी रूस की तरह अखंड भारत चाहिए।

Seems like #worldwar3 has arrived?

Meanhwhile #ImranKhaninRussia in midst of #RussiaUkraineConflict He will have to wait longer for loans😅

Hope #Ukraine gets what's best for them without major losses#WWWIII or not? I wish & Pray for #AkhandBharat

Putin started Akhand Russia🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/BCOKdH3xjC

