Promotion of Ease of Doing Business : अब KYC के लिए आधार कार्ड नहीं पैन कार्ड होगा जरूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर रही हैं। अमृतकाल के इस पहले केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) में वित्त मंत्री द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को गति देने के लिए कई बड़े एलान किए जा रहे हैं। इसी बीच बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक बड़ा एलान किया है। अब केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड (Aadhaar card) की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अब पैन कार्ड (PAN Card) का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली (Digital System)में सामान्य पहचान के तौर पर किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से केवाईसी (KYC) की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। सरकार के इस फैसले के तहत एकीकृत फाइलिंग सिस्टम (Integrated Filing System)के लिए अनुमित केवाईसी (KYC) मानदंड आसान हो जाएगा।

अब तक कई जगहों पर केवाईसी (KYC) कराने के लिए आधार और पैन (PAN) की जरूरत होती थी। वहीं इस फैसले के बाद पैन कार्ड (PAN Card) के जरिए ही केवाईसी (KYC) की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस बारे में बात करते हुए निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Promotion of Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलेगा।