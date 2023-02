तमिलनाडु में बेमौसम बारिश ने लोगों को किया परेशान, मौसम विभाग ने जारी किए एडवाइजरी

तमिलनाडु में बेमौसम बारिश ने जमकर कहर बरपाया है।तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में बारिश के कारण गुरुवार को स्कूलों और कॉलेजों को बंद किया गया है|

जिसको लेकर मौसम विभाग ने अपने ट्विटर पर लिखा कि zश्रीलंका के तट से लगभग 80 किमी दूर और तमिलनाडु के कराईकल से 400 किमी दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में एक डिप्रेशन बन गया है।

Depression over Southwest BoB lay centered at 2330 IST about 60 km Noetheast of Batticaloa (Sri Lanka) and 400 km Southeast of Karaikal (India). Very likely to move nearly west-southwest and cross Sri Lanka coast between Batticaloa and Trincomalee around early morning of 02 Feb pic.twitter.com/qhb6jJ6T0q

— India Meteorological Department (@Indiametdept) February 1, 2023