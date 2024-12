UP Assembly Winter Session : यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र (UP Assembly Winter Session) सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायकों ने सदन के बाहर नारेबाजी की। कानून-व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। ऐसे में हालात देखकर समझा जा सकता है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर घमासान देखने को मिलेगी। यूपी विधानसभा (UP Assembly) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के पहले दिन सदन में औपचारिक कार्य किए जाएंगे। वहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है।

विपक्ष संभल, बहराइच हिंसा का मुद्दा सदन में उठाएगा। साथ ही बिजली के निजीकरण, किसानों की समस्या व कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष हमलावर रहेगा। 17 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। अनुपूरक बजट 12-15 हजार करोड़ के बीच होने की संभावना है। वहीं, 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, इसी दिन ये पारित हो सकता है। इसके बाद 18 दिसंबर को यूपी कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। 19 और 20 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य होंगे। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि सदन में सभी पक्षों से सकारात्‍मक चर्चा की उम्‍मीद है। हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सदन में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जरूरी है।

हालांकि, इन सबके बीच आज सुबह-सुबह यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायकों ने विधानमंडल के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। ये विधायक अपने हाथ में पट्टी लेकर बैठे हुए थे। इसमें संभल हिंसा का जिम्‍मेदार सरकार को ठहराया गया।

सरकार को घेरेगी सपा इस बीच यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे (Leader of Opposition in UP Assembly Mata Prasad Pandey) ने कहा कि संभल का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है, जिस तरह से वहां पर पुलिस ने अत्याचार किया है, इस सत्र में हम उसे उठाने वाले हैं। उधर, सपा के मुख्य सचेतक संग्राम यादव ने कहा कि बीजेपी केवल मंदिर-मस्जिद की राजनीति करती है, इसलिए संभल मामले को मुद्दा बना रही है। वहीं, मंत्री आशीष पटेल (Minister Ashish Patel) लगे आरोपों पर कहा यह खेल केवल एक विभाग में नहीं सरकार के अन्य विभागों में भी हो रहा है। सीबीआई जांच (CBI Investigation) होनी चाहिए। बता दें कि रविवार को चार दिवसीय शीतकालीन सत्र को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Assembly Speaker Satish Mahana) ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सदन को सुचारु रूप से चलाने और जनता के मुद्दों को उठाने की अपील की गई। सूत्रों के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रियों और विधायकों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने को कहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के हर आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।