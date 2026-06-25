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UP BJP: यूपी चुनाव से पहले भाजपा ने किया संगठन विस्तार, 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए, देखिए पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की बहुप्रतीक्षित लिस्ट जारी हो गयी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजप ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की बहुप्रतीक्षित लिस्ट जारी हो गयी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजप ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें 19 उपाध्यक्ष, आठ महामंत्री, 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं।

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बता दें कि, भाजपा की नई टीम में ओबीसी चेहरों को तरजीह दी गई है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भाजपा उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा पूजा पाल और सुरेश राणा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है।

 

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