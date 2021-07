किसान आंदोलन पर UP BJP's tweet, ओ भाई जरा संभल कर जइयो लखनऊ में...

लखनऊ। UP BJP’s tweet संसद के मॉनसून सत्र (monsoon season) के दौरान किसान संगठन केंद्र के तरफ से लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ (farmers’ parliament) का आयोजन किए हुए हैं। किसानों का आंदोलन बीते आठ महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत यूपी की राजधानी पहुंच कर ऐलान किया था कि लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिस तरह दिल्ली सील है, वैसे ही लखनऊ के सारे रास्ते किसान सील कर देंगे। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने प्रतिक्रिया के तौर पर गुरुवार को एक कार्टून ट्वीट किया है, जिसको लेकर विवाद (controversy) शुरू हो गया है।

What do u mean, a kisan cannot do protest in Lucknow or in UP, "Yogi baitha h" u people r trying to take the right of a person to protest as well although u know that the farmers bill a not in favor of a farmers. These farmers Bill r just to make profit for private orgs.

— Saurabh kumar 🇮🇳 (@real__Saurabh) July 29, 2021