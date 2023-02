UP Board Exam 2023 : यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड ?

UP Board Exam 2023 : यूपी बोर्ड (UP Board) हाईस्कूल और इंटरमीडिएट (High School and Intermediate) की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज में शामिल 10वीं और 12वीं के प्रवेश पत्र जल्द जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, UPMSP) जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करेगा।