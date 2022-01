UP Election 2022: भाजपा के पूर्व सांसद ने कहा-एके शर्मा हो सकते हैं यूपी के मुख्यमंत्री

UP Election 2022: उत्तर प्रदेश​ विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। भाजपा के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के चेहरे पर यूपी (UP) में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही 2022 में उनको ही मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक बीजेपी के पूर्व सांसद का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में पूर्व सांसद कह रहे हैं कि आने वाले समय में एके शर्मा (AK Sharma) मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वायरल इस वीडियो को लेकर विपक्ष ने भाजपा (BJP) को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि क्या योगी बीजेपी के सीएम कैंडिडेट नहीं है? बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो बीते चार जनवरी का है। मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान घोसी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर (Harinarayan Rajbhar) ने कहा कि आने वाले समय में एके शर्मा (AK Sharma) यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं।

BJP’s Chief Ministerial candidate for UP is not @myogiadityanath. It is Modi confidante- AK Sharma pic.twitter.com/dC9pcQQEuy

— Rajesh Kumar (@091Rajeshkumar) January 6, 2022