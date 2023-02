UP Global Investor Summit 2023 : पीएम मोदी, बोले-देश का ग्रोथ इंजन बना यूपी, सिर्फ छह साल में गुड गवर्नेंस ने दी नई पहचान

UP Global Investor Summit 2023 : यूपी में तीन दिवसीय यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 (UP Global Investor Summit 2023) में लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रिमोट का बटन दबाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भाषण का प्रारंभ करते हुए सभी आगंतुकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्य अतिथि हूं पर यूपी का सांसद भी हूं इसलिए आप सबका स्वागत करता हूं। उन्होंने प्रदेश में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ही बिजली से लेकर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यह बदलाव सिर्फ छह साल में हुआ है। यूपी अब पूरे देश लिए आशा और उम्मीद का केंद्र बन चुका है।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र के रास्ते से गुजरात से जुड़ेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर साझेदारी हो ही नहीं सकती। भारत की समृद्घि में दुनिया की समृद्घि निहित है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा, जहां पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (International Airport) हैं। डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor) से यूपी सीधे समुद्र के रास्ते से गुजरात से जुड़ेगा।

Uttar Pradesh's growth has been noteworthy. Speaking at the UP Global Investors' Summit in Lucknow. @InvestInUp https://t.co/EwsqF17Hxg

— Narendra Modi (@narendramodi) February 10, 2023