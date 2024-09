UP Heavy Rain Alert : यूपी में मानसून फिर एक्टिव, तीन दिनों तक होगी झमाझम बारिश, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Today : बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में हलचल के कारण यूपी (UP) में मानसून एक्सप्रेस (Monsoon Express) तेज रफ्तार से दौड़ रही है। कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण कई जिलों का तापमान लुढ़क गया है। पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण मध्य प्रदेश से सटे यूपी (UP) के जिलों में बुधवार को अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं।

यूपी (UP) के कई जिलों में झमाझम बारिश (Heavy Rain) के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लखनऊ और अन्य कई शहरों में भारी बारिश के कारण जलजमाव की समस्या सामने आ रही हैं। मिनटों की बारिश में कई गांव और शहर पानी-पानी हो रहे हैं। लेकिन इन जिलों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और हल्की ठंडक का भी एहसास होने लगा है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और मौसम ठंडा हो गया है। इसी क्रम में मौसम विभाग (Meteorological Department) ने आज भी यूपी (UP) के अधिकतर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश होगी तो वहीं कुछ जिलों में तेज झमाझम बारिश की संभावना है। आइए आपको बताएं कैसा रहेगा आज यूपी (UP) में मौसम का हाल?

यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग (Meteorological Department) ने यूपी के सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, महोबा, कौशांबी, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, आगरा और कांशीराम नगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन जिलों में घने बादल छाए रहेंगे और झमाझम बारिश होगी। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।

मौसम विभाग (Meteorological Department) ने गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, महामाया नगर, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, कानपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, गाजीपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, अमरोहा, हापुड़, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव और खीरी में बिजली गिरने की आशंका के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी तो वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है।

कल कैसा रहेगा यूपी का मौसम

आईएमडी (IMD) की वेदर रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में कल यानी 11 सितंबर को फतेहपुर, बांदा, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशांबी और प्रतापगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया है। इसके अलावा झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, आगरा, अमेठी, रायबरेली,सुल्तानपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में भारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है।