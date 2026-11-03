  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP IPS Transfer : संकल्प शर्मा को गौतमबुद्धनगर व संतोष मिश्रा को कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त की सौंपी जिम्मेदारी

UP IPS Transfer : संकल्प शर्मा को गौतमबुद्धनगर व संतोष मिश्रा को कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त की सौंपी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में तबादले किए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के तहत 2012 बैच के दो आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। इस फेरबदल में संकल्प शर्मा (Sankalp Sharma) और संतोष कुमार मिश्रा (Santosh Kumar Mishra) के नाम शामिल हैं।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में तबादले किए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के तहत 2012 बैच के दो आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। इस फेरबदल में संकल्प शर्मा (Sankalp Sharma) और संतोष कुमार मिश्रा (Santosh Kumar Mishra) के नाम शामिल हैं।

पढ़ें :- UP Heavy Rain Alert : यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, आज से इन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

संकल्प शर्मा को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद से स्थानांतरित कर पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं, संतोष कुमार मिश्रा (Santosh Kumar Mishra)  को पीटीएस जालौन में पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद से हटाकर संयुक्त पुलिस आयुक्त (Joint Police Commissioner) , पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर (Police Commissionerate, Kanpur Nagar) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत दोनों अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है। संकल्प शर्मा अब गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नरेट की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि संतोष कुमार मिश्रा कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त (Joint Police Commissioner) के रूप में नई भूमिका निभाएंगे।

पढ़ें :- CM योगी ने 45 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, कहा-आज देश में सबसे अच्छा रोड नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सुल्तानपुर में खनन माफिया बेखौफ : अवैध खनन रोकने गयी राजस्व विभाग की टीम को पीटा, नायब तहसीलदार का टूटा पैर

सुल्तानपुर में खनन माफिया बेखौफ : अवैध खनन रोकने गयी राजस्व विभाग...

अखिलेश यादव ने पूछा-यूपी का स्वास्थ्य मंत्रालय ‘Sick Leave’ पर है क्या? बांदा मेडिकल कॉलेज के ओटी हॉल से नवजात का शव उठा ले गए कुत्ते

अखिलेश यादव ने पूछा-यूपी का स्वास्थ्य मंत्रालय ‘Sick Leave’ पर है क्या?...

UP IPS Transfer : संकल्प शर्मा को गौतमबुद्धनगर व संतोष मिश्रा को कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त की सौंपी जिम्मेदारी

UP IPS Transfer : संकल्प शर्मा को गौतमबुद्धनगर व संतोष मिश्रा को...

अपनत्व के दीपों से विशेष महिलाओं और बच्चियों के चेहरे हुए रोशन , ईश वेलफेयर फाउंडेशन व पुलिस परिवार ने मनाई दीपावली

अपनत्व के दीपों से विशेष महिलाओं और बच्चियों के चेहरे हुए रोशन...

'मुझसे बड़ा गुंडा कौन है? मुख्तार, धनंजय-अभय और बृजेश सिंह करते हैं मेरी दरबारी...' मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बयान वायरल

'मुझसे बड़ा गुंडा कौन है? मुख्तार, धनंजय-अभय और बृजेश सिंह करते हैं...

NEET परीक्षा में खुद को असफल समझ आत्महत्या कर बैठी छात्रा, मौत के बाद आया काउंसलिंग में नाम

NEET परीक्षा में खुद को असफल समझ आत्महत्या कर बैठी छात्रा, मौत...