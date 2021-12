UP Legislature Winter Session : अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा के विधायक धरने पर

UP Legislature Winter Session : यूपी विधानमंडल (UP Legislature) के तीन दिन के शीतकालीन सत्र (Winter Session) बुधवार से शुरू हो गया है। सदन में सबसे पहले सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने शोक प्रस्‍ताव रखा। इसके बाद कुन्‍नूर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत (Chief of Defense General Bipin Rawat) उनकी पत्‍नी मधुलिका रावत, दुर्घटना में मारे गए अन्‍य सैन्‍य अधिकारियों और पूर्व विधानसभा अध्‍यक्ष सुखदेव राजभर (Former Assembly Speaker Sukhdev Rajbhar) को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur Violence) पर आई एसआईटी (SIT) रिपोर्ट को लेकर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस और सपा के विधायक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।

सत्र के पहले दिन 15 दिसम्बर को विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, सुखदेव राजभर (Former Assembly Speaker Sukhdev Rajbhar) व सीडीएस बिपिन रावत एवं उनके सहयोगियों की असामायिक निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। चूंकि यह आखिरी सत्र है, इसलिए यादों को सजोने के लिए 16 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सभी सदस्यों का ग्रुप फोटो सेशन का आयोजन किया गया है। यह निर्णय मंगलवार को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया।

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित (Assembly Speaker Hriday Narayan Dixit) ने बताया कि 16 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का आय-व्ययक (अन्तरिम) तथा उसके एक भाग के लिए लेखानुदान को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सीएजी रिपोर्ट (CAG Report) भी रखी जा सकती है। 17 दिसम्बर अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल(Vice President Nitin Agarwal), संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना (Parliamentary Affairs Minister Suresh Khanna) , नेता विरोधी दल रामगोविन्द चौधरी (Leader of Opposition Ramgovind Choudhary) आदि मौजूद रहे।