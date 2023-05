UP New DGP : नवनियुक्त डीजीपी,बोले- अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को करेंगे मजबूत, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी प्राथमिकता

लखनऊ। यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार (DGP Vijay Kumar) ने कहा कि माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) की पत्नी शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) व उसके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम (Guddu Muslim) की गिरफ्तारी उनकी पहली प्राथमिकता में हैं। बुधवार को कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर मीडियाकर्मियों से बात की।

डीजीपी विजय कुमार (DGP Vijay Kumar) ने कहा कि कहा पुलिस लगातार मजबूत हो रही है। एसटीएफ(STF), एटीएस (ATS)की मजबूती के कारण पिछले छह साल में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई। एसटीएफ, एटीएस को और मजबूत किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बार फरार चल रही शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) और गुड्डू मुस्लिम (Guddu Muslim) को पकड़ना चुनौती है। ये प्राथमिकता में सबसे प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री की अपराध और अपराधियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति (Policy of Zero Tolerance) पर काम होगा। चिन्हित माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दंगामुक्त यूपी की संकल्पना (Concept of riot free UP) को मजबूत किया जाएगा। पुलिस फुट पेट्रोलिंग जारी रहेगी।

पुलिस को तकनीकी तौर पर दक्ष और प्रोफेशनल बनाया जाएगा

डीजीपी विजय कुमार (DGP Vijay Kumar) ने कहा कि पुलिस को तकनीकी तौर पर दक्ष और प्रोफेशनल बनाया जाएगा। साइबर अपराध (Cyber ​​Crimes)की जांच में नवाचार करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस (Corruption Free Police) बनाएंगे। थानावार माफिया, फरार और टॉप टेन अपराधियों का चिह्नीकरण कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अवैध मादक पदार्थ, जहरीली शराब, ड्रग्स के कारोबार में लिप्त माफिया और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। कम्युनिटी पुलिस (Community Police) की संकल्पना को साकार करने के लिए मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के आचरण और व्यवहार में सुधार को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। कुख्यात अपराधियों और माफिया तत्वों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन और शासन के बीच तालमेल और बेहतर किया जाएगा। नागरिक सेवाओं तथा लोक शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी कार्रवाई के साथ ही थाने पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायतों को संवेदनशीलतापूर्वक सुनकर तुरंत एफआईआर दर्ज करा कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

महिला सुरक्षा पर फोकस

डीजीपी विजय कुमार (DGP Vijay Kumar) ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। उनकी शिकायतों की अनदेखी करने वालों पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वायड (Anti Romeo Squad) को और मजबूत किया जाएगा। नागरिकों को सुगम यातायात देने के लिए ट्रिपल ई यानि इंफोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन के सिद्धांत पर काम किया जाएगा। हादसों और आकस्मिक घटनाओं में रिस्पांस टाइम में सुधार और विस्तार के साथ ही जिम्मेदारी सुनिश्चित कराई जाएगी।

नए डीजीपी ने गिनाईं प्राथमिकताएं

