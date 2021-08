Amit Shah's Lucknow visit: अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर की तारीफ, जानिए मायने...

Amit Shah’s Lucknow visit: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) लखनऊ पहुंचने के बाद फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट (forensic science institute) का शिलान्यास किया। वहीं, इस शिलान्यास के बाद उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट (corona crisis) के दौरान विपक्ष गायब था लेकिन चुनाव आते ही विपक्ष के कई नेता दिखने लगेंगे।

विपक्ष पर हमला बोलते हुए अमित शाह (Amit Shah)ने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा (BJP) की एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता को ये लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे लेकिन जनता गुमराह नहीं होगी। इसके साथ ही अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की जमकर तारीफ की।

इसके साथ उन्होंने कहा कि पहले यहां पर दंगे होते थे लेकिन अब यहां पर कानून का राज स्थापित हो गया है। साथ ही कोरोना टीकाकरण में भी यूपी नंबर एक (UP number one) पर है। आज यूपी (up) हर क्षेत्र में सबसे आगे है। हर घर में शौचालय बन गया है।

योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने किसानों की बेहतरी के लिए बेहतर काम किया है। हमने कहा था शासन एक जाति के लिए नहीं, सबके लिए होगा। योगी आदित्‍यनाथ की सरकार ने हमारी सोच को साकार रूप दिया है। गौरतलब है कि, अमित शाह ने इस दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उनकी इस तारीफ से कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गृहमंत्री के बयान से साफ हो गया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ा जायेगा।