UP News : UP STF-ATS को यहां मिली अतीक के बेटे और शूटरों की लोकेशन, ताबड़तोड़ दबिश है जारी

बाहुबली माफिया अतीक अहमद (Bahubali Mafia Ateeq Ahmed) के बेटे असद और शूटरों की तलाश में मेरठ में यूपी पुलिस (UP Police) के तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इनपुट है कि पांच-पांच लाख के इनामी शूटरों की लोकेशन पश्चिमी यूपी (Western UP) में मिल रही है। यूपी एसटीएफ (UP STF) और एटीएस (ATS) टीम आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।