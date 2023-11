UP News : कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार का सख्त फरमान, अफसर हेड क्वार्टर पर करें रात्रि विश्राम

लखनऊ। यूपी (UP) के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से जिला, रेंज, जोन व मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था (Law and Order) को लेकर दिशा-निर्देश दिए। अफसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कल कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) पर स्नान आदि मेलों का आयोजन होगा। कानून-व्यवस्था (Law and Order) के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। हमें सतत सतर्क-सावधान रहना होगा।

उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर जनसुनवाई करें। पुलिस क्षेत्राधिकारी व थानेदार आदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने हेडक्वार्टर पर ही रात्रि निवास करें। उन्होंने निर्देश दिया कि तैनाती स्थल पर निवास न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ब्लॉक, तहसील सहित जनपद व मण्डल के किसी भी कार्यालय में बिचौलियों के दखल की शिकायतें नहीं प्राप्त होनी चाहिये। अधिकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लें। जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने निर्देश दिया कि सीएचसी व पीएचसी में डॉक्टरों की उपस्थित सुनिश्चित कराने के लिये जियो-फेंसिंग (Geo-Fencing)से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाए।