UP Police Constable Result 2024 Live : यूपी पुलिस कांस्टेबल का परिणाम जल्द हो सकता है जारी, यहां करें uppbpb.gov.in चेक

UP Police Constable Result 2024: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा (UP Police Constable Recruitment Exam) का परिणाम जल्द ही जारी करने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर घोषित किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (UP Police Constable Recruitment Exam) के लिए 48 लाख से अधिक आवेदन आए थे। इनमें से लगभग 32 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षार्थी इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं।

बोर्ड रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे सीधे इस लिंक https://uppbpb.gov.in/ के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी रिजल्ट देख सकते हैं। यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित की गई थी। पहले चरण की परीक्षा 23, 24 और 25 अगस्त को आयोजित की गई, जिसमें लगभग 28.91 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया. दूसरे चरण की परीक्षा 30 और 31 अगस्त को हुई, जिसमें करीब 19.26 लाख उम्मीदवार शामिल होने की उम्मीद थी।

परीक्षा दोनों चरणों में दो पालियों में संपन्न हुई थी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी। सभी परीक्षा दिनों के लिए प्रोविजनल आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी थी और उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक विंडो भी खोली गई थी। 19 सितंबर तक आपत्तियां जमा कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अब, बोर्ड उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों की समीक्षा कर रहा है। यदि वे आपत्तियां सही पाई जाती हैं, तो फाइनल आंसर की में संशोधन किया जाएगा और इसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

UP Police Constable Result 2024 ऐसे करें चेक

UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां UP Police Constable Result 2024 लिखा हो।

आवश्यक विवरण दर्ज करें।

आपका रिजल्ट स्कीन पर दिखाई देगा।

रिजल्ट चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें।