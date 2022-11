UP Police News: उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अनावरण किया गया नया प्रतीक चिह्न

UP Police News: डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नया प्रतीक चिह्न का अनावरण किया। अब कांस्टेबल से लेकर डीजीपी स्तर तक के सभी रैंक के पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अपनी वर्दी पर यही नया प्रतीक चिह्न लगाएंगे। इस नए प्रतीक चिह्न में अशोक स्तंभ भी है।

बताया जा रहा है कि इस के बाद से यूपी पुलिस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल #UPPolice पर इसके बारे में जानकारी साझा की गई है। ट्वीट में लिखा है कि सम्मान का यह प्रतीक एक ऐतिहासिक पहल है। डीजीपी यूपी ने #UPPolice के प्रतीक चिह्न का अनावरण किया है। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि यह सामूहिक विभागीय लोकाचार बनाने में एक लंबा सफर तय करेगा। इसे हर रैंक द्वारा गर्व के साथ पहना जाएगा।

A Badge of Honour-In a historic initiative,DGP UP unveiled the insignia of #UPPolice culled from the colours on t uniform. Speaking at the occasion, DGP observed that it will go a long way in creating a collective departmental ethos & shall be worn by the rank & file with pride. pic.twitter.com/LsyZpw5cpz

