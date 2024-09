UP Transfers : योगी सरकार ने 2 ASP, 2 DSP और 3 पीसीएस अफसरों का किया तबादला

लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) ने नौकरशाही में शुक्रवार को फिर फेरबदल किया है। इस बार ASP, DSP के साथ ही PCS अफसरों के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार (Yogi Government) ने 2 अपर पुलिस अधीक्षक और 2 पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला किया है। यह तबादला अयोध्या, गाजीपुर, कानपुर देहात (Kanpur Dehat)और बुलंदशहर में हुए हैं। वहीं, देवरिया में हुए हत्याकांड के बाद से निलंबित चल रहे पुलिस उपाधीक्षक को भी तैनाती मिल गई है।

शुक्रवार को सरकार ने अपर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर बलवंत चौधरी (Additional Superintendent of Police Ghazipur Balwant Chaudhary) को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अयोध्या बनाया है। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अयोध्या अतुल कुमार सोनकर (Additional Superintendent of Police Rural Ayodhya Atul Kumar Sonkar) को गाजीपुर भेजा गया है। इसके अलावा कानपुर देहात (Kanpur Dehat) के पुलिस उपाधीक्षक शिव ठाकुर (Deputy Superintendent of Police Shiv Thakur) को बुलंदशहर और जिलाजित को सीबीसीआईडी भेजा गया है।

इसी क्रम में सरकार ने पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें PCS प्रियंका अपर आयुक्त झांसी बनाई गई हैं। जबकि PCS भगवान शरण अपर आयुक्त बांदा मंडल बनाए गए हैं। जबकि PCS देवेंद्र पाल सिंह बदायूं के नए सिटी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं।