UP Weather Alert : यूपी से गुजर रही है मॉनसून की ट्रफ लाइन , इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी

UP Weather Alert Today : यूपी के ऊपर से मॉनसून की ट्रफ लाइन (Monsoon Trough Line) गुजर रही है। इसके चलते अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग (Meteorological Department) की मानें तो बारिश का यह दौर 4 अगस्त तक जारी रहेगा । इसमें पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिम यूपी (Western UP) के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। जुलाई को पश्चिमी यूपी (Western UP) में कुछ स्थान पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 1 अगस्त को पश्चिमी यूपी (Western UP) में अनेक स्थान पर और पूर्वी यूपी (Eastern UP) में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।

38 इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश

मौसम विभाग लखनऊ (Meteorological Department Lucknow) ने अमरोहा, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बांदा, बरेली, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, जालौन, जौनपुर, झांसी, कौशांबी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रामपुर, संत रविदास नगर, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, शामली, सोनभद्र और वाराणसी के आसपास क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। रविवार को भी यूपी के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें चंदौली, चित्रकूट, मिर्जापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी व आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।

मंगलवार तक बारिश का अलर्ट

यूपी मौसम विभाग (UP Meteorological Department) के मुताबिक आज रविवार को आजमगढ़, बलिया, फतेहपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मऊ, प्रतापगढ़ और वाराणसी में मध्यम से हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहींबांदा, चंदौली, चित्रकूट, कौशांबी, मिर्जापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर और सोनभद्र में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा सोमवार को भी पश्चिमी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में लगभग सभी स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। वहीं सोमवार को भी बांदा, चंदौली, चित्रकूट, कौशांबी, मिर्जापुर, प्रयागराज व आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट है। मंगलवार को पश्चिमी व पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।

जानें क्या कहता है मौसम विभाग का पूर्वानुमान?

यूपी मौसम विभाग (UP Meteorological Department) के मुताबिक, वर्तमान में औसत समुद्र तल पर मॉनसून ट्रफ (Monsoon Trough) गंगानगर, हिसार, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, गया, बालासोर और फिर पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर से उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी (Northeast Bay of Bengal) तक गुजर रही है। वही चक्रवाती परिसंचरण अब गंगीय पश्चिम बंगाल (Gangetic West Bengal) और उत्तरी ओडिशा पर बना हुआ है। हरियाणा और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। जो यूपी में बारिश की गतिविधियों में तेजी लाएगा।