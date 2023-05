UP Weather News : यूपी में अगले 24 से 36 घंटों में इन जिलों में जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

UP Weather: यूपी में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है, लोगों को तपिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग (Meteorological Department) ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। रविवार देर रात पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार तेज हुई है। वहीं इटावा में रात के समय आंधी आने की बात सामने आई है।

यूपी के इन जिलों में बारिश की संभावना

सुलतानपुर, अमेठी, बहराइच, सीतापुर समेत प्रतापगढ़ में बादलों की आवाजाही जारी है। मौसम विभाग (Meteorological Department) ने इन जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वांचल के इलाकों में लू का कहर जारी रहने की बात भी बताई जा रही है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ (Regional Science City Lucknow) के मौसम प्रभारी मो. दानिश (Weather in charge Danish) ने बताया कि बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में आया ‘असानी’ तूफान तेजी के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसी के सा‌थ बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) से चल रही ठंडी हवाओं के चलते यूपी के दक्षिणी छोर पर बसे जिलों में अगले 24 से 36 घंटों तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा यूपी के अन्य जिलों में तेज धूप के साथ आसमान साफ रहेगा।

हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में 14 मई से 17 मई तक अलग-अलग स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम विभाग (Meteorological Department) ने 16 और 17 मई को यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश का संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में आया ‘असानी’ चक्रवाती तूफान 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग (Meteorological Department) ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में 15 मई से 17 मई तक तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि, इस दौरान तापमान में अधिक गिरावट की संभावना नहीं है। इसके अलावा आईएमडी (IMD) ने अन्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में 14 मई से 17 मई तक अलग-अलग स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है।