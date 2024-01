UP Weather U-turn : पश्चिमी यूपी में घने कोहरे के बाद बूंदाबांदी शुरू, अब बढ़ेगी और ज्यादा ठंड

लखनऊ। पश्चिमी यूपी (Western UP) में बुधवार को अचानक मौसम बदल गया है। मेरठ (Meerut) में सुबह घना कोहरा होने के बाद आसमान पर काले बादल छा गए हैं और हल्की-हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वहीं, हल्की बारिश होने से मौसम (Weather) और ठंडा हो गया है।

बताया गया कि अगले दो दिन तक पश्चिमी यूपी (Western UP) में मौसम ऐसे ही बना रहेगा। आज यानी बुधवार को हल्की बारिश व गुरुवार को हल्की से माध्यम बारिश होने के आसार हैं। इस बीच कोहरे से राहत मिलेगी, जबकि ठंड का असर ऐसे ही बना रहेगा।

वहीं, मेरठ (Meerut) में बुधवार सुबह समय घना कोहरा होने के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। बताया गया कि कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी भी शून्य थी। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology) के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही (Meteorologist Dr UP Shahi) का कहना है कि बारिश के होने से गेहूं की फसल को लाभ होगा। इसके अलावा बारिश से कोहरे का असर कम हो जाएगा, जबकि ठंड रहेगी।