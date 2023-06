UP PCS Prelims Result 2023 Out: यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी, 4047 उम्मीदवार क्वालीफाई

UP PCS Prelims Result 2023 Out: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) जल्द ही UP PCS Prelims 2023 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in के जरिए अपना यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट 2023 चेक कर सकते हैं।